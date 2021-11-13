İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi’ne övgü

Düzce depremi anma etkinlikleri kapsamında kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Emeği Merkezi’deki Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DÜYEM) yeni ofisini ziyaret etti.

Düzce programında Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yeni ofisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Merkez Müdürü Dr. Zeynep Seda Çavuş ve Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Zeynep Topcu Bilir tarafından karşılandı. Ziyarette; Düzce Valisi Cevdet Atay ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de yer aldı.

DÜYEM’in çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma programı kapsamında ürettiği lisanslı ürünler de hediye edildi. Soylu, Düzce Üniversitesi’nin çok güzel işler başardığını ifade ederek tebriklerini iletti. Sonrasında 65. Dönem T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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