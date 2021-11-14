Komşularına ait hurdaları çalan 4 kişi yakalandı

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Düzce’nin Gümüşova ilçesinde komşularına ait hurdaları çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü’nde sabah saatlerinde devriye atan Gümüşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy yolunda şüpheli hareketlerle ilerleyen Patpat tabir edilen tarım aletini durdurdu. Patpatın üzerinde bulunan T.A., Z.A., N.Ş.Ö.,A.İ. isimli şahısları da arayan ekipler, patpatın kasasında bulunan hurdaların Yongalık Köyü’nden F.B isimli şahsa ait olduğunu ve 4 kişinin hurdaları çaldığını belirledi.

Şüpheli 4 kişi işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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