Gençler kendi aralarında bilgilerini yarıştırdı

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– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere hizmet vermeye devam eden Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü’nde bulunan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerine barınma hizmeti veren Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde ki Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı. Oluşturulan gruplar arasında yapılan bilgi yarışmasında öğrencilere çeşitli sorular soruldu. Soruları en kısa sürede doğru olarak cevaplayan gruplar finalde yarıştı. Bilgilerini yarıştıran öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşarken, kazanan takıma kitap hediye edildi.

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