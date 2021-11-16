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– TÜİK verilerine göre Düzce’de Ekim ayında 745 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Ekim ayında Düzce ilinde 745 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl ise 739 konut satışı gerçekleşmişti.

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