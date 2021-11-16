Başkan Özlü'den eğitim hamlesi

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitim noktasında ciddi gayret sarf ettiklerini ve Düzce’de ikili eğitimin sona erdirilmesi noktasında büyük adımlar attıklarını belirterek, “Düzce, bu çalışmalarla ikili eğitime son veren nadir illerden birisi olacak” dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde bulunan okulların şehir dışına taşınması konusunda mesafe kaydettiklerini, 12 Kasım Düzce depreminde yıkılan okulların da taşınmasına yönelik çalışma başlattıklarını kamuoyu ile paylaştı. Özlü, eğitime katkı noktasında ikili eğitimin sonlandırılması için belediye olarak birçok adım attıklarını kaydetti. Başkan Özlü okulların şehir dışına taşınması konusunda önemli bir yol kat edildiğini söyleyerek, “Depremde yıkılan okullara yönelikte Milli Eğitim Müdürümüzle bir toplantı yaptık. Belediye olarak yer tahsisi konusunda çalışıyoruz. Rıza Malatyalı ilkokulunun yerinin ayarlanması için gayret sarf ediyoruz. Nasıl ki şehir merkezinde olan okulların dışarı taşınmasında ciddi bir mesafe aldıysak, depremde yıkılan okulların taşınması konusunda da ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan AK Parti teşkilatlarına ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.



2 Aralık’ta ihale var

Kentte okul sorununa köklü çözüm sağlayacaklarını ifade ederek, eğitim konusunda devam eden ve yapılacak olan okul projelerine yönelik çalışmalardan bahseden Başkan Özlü, “48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu, Düzce’nin en büyük ortaokulu olacak. Kaba inşaatı bitti ince inşaatına başlıyoruz. Bunun yanı sıra şehir dışına taşınacak bir diğer okulumuz olan İsmet Paşa Okulunun ihalesi de 2 Aralık tarihinde yapılacak. Projelerini biz yaptık, çok güzel nezih bir okul olacak. Otogar binasının güneyinde, sponsorlar ve bağışçılar ile birlikte belediye imkânlarıyla yapmakta olduğumuz Azmimilli İlkokulunun temel kazı çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki öğretim yılına yetiştireceğimiz okullar olacak. Düzce, bu çalışmalarla ikili eğitime son veren ilk illerden birisi olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.