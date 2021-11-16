Dünyada fitness trendleri konuşuldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Topluluğu’nun ikincisini düzenlediği “Dünyada Fitness Trendleri” başlıklı program gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın ilk konuşmacısı Hareket ve Antrenman Uzmanı Emrah Demirtaş, fitness trendleri hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Sporda ve fitness özelinde doğru bilinen yanlışlara değinen Emrah Demirtaş, deep squad hareketinin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı.
Programın bir diğer konuşmacısı Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Uzmanı Sinan Durmuş, dünyada fitnessın pazarlaması ve marka yönetimi konularında katılımcıları bilgilendirirken, programın son konuşmacısı Spor Girişimcisi ve Egzersiz Profesyoneli Uğur Kara ise kendi kariyer hayatından örnekler vererek Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ilham kaynağı oldu.
“Dünyada Fitness Trendleri” başlıklı konferans, sorucevap bölümünün ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.