Jandarma halkı bilinçlendiriyor

– Düzce’de Jandarma ekipleri ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesine dair eğitimler gerçekleştiriyor.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri Yenitaşköprü Köyünde bulunan kolonya fabrikasında çalışan 58 kadına KADES Sisteminin Uygulaması ile ilgili bilgiler verdiler. Ayrıca kadınların telefonuna KADES uygulaması yüklenmesine yardımcı oldular.
Ekipler daha sonra ise Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 18 personele ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, mağdura yaklaşım teknikleri kapsamında eğitim verdiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.