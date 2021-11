Son 3 ayda 429 sokak köpeği tedavi edildi 81 köpek sahiplendirildi

15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde ağırladığı can dostları, personelin ilgi ve sevgisi ile kısa sürede iyileştirerek doğal ortamlarına bırakılıyor. Son 3 ayda bakımevine gelen 429 sokak hayvanının bakımları yapılırken 81 köpek de sahiplendirildi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaların sürdürüldüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, can dostların tedavileri ilgi ve sevgi ile sürdürülüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan can dostların rehabilitasyon merkezini doğal yaşam alanı olarak benimseyebilmeleri adına adımlar atarken, bir yandan da mama otomatlarının bakımını yapıp kısırlaştırma çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Müdürlük, AğustosEylül ve Ekim aylarını kapsayan son 3 aylık dönemde barınağa getirilen ve toplanan 429 köpeğe yönelik bünyesinde barındırdığı iki veteriner hekimin yakın ilgisiyle başta ameliyat olmak üzere çeşitli tedavilerini gerçekleştirdi.



Kısırlaştırma, parazit ve kuduz aşısı uygulaması yapıldı

Bu süreçte 305 köpek ve 50 kedinin kısırlaştırılmasının yanı sıra parazit tedavilerini de gerçekleştirildiği Rehabilitasyon merkezinde, 355 kedi ve köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Sokak hayvanları, tedavilerinin gerçekleştirilmesinin ardından sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, tedavisi devam edenlere ise oluşturulan doğal yaşam alanında ilgi ve sevgi ile bakılıyor.

Bakımevinden hayvan severlere sahiplendirme yapıldığını hatırlatan Veteriner İşleri Müdürlüğü, son 3 aylık periyotta bakımevinden 81 sokak hayvanının sahiplenildiğini, sahiplenilen hayvanların gerekli tedavi ve aşılarının yapılarak yeni yuvalarına teslim edildiği bildirildi.

