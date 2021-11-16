Fındık bahçelerinde budama eğitimi verildi

– Düzce’de fındık sezonunun sona ermesi ile birlikte çiftçilere fındık dallarında budama konusunda destek eğitimleri verildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde fındık sezonunun sona ermesi ile birlikte fındık üreticilerine yönelik çalışmalarına başladı. Fındık üreticileri meyvesini aldığı ve çürüyen dallarda ki budamaları yanlış kesmemesi adına Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince fındık dallarında budama konusunda destek eğitimleri verildi. Düzce Merkez’e bağlı Aynalı ve Düverdüzü köylerinde eğitimler yapıldı. Yapılan eğitimlere 12 çiftçi katılım sağlayarak fındık bahçelerinde uygulamalı budama ve gübreleme konularında uygulamalı eğitimler verildi.

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