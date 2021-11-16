Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

– Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında binlerce hayvana aşılama çalışması gerçekleştirilirken, yeni doğan hayvanlara da kulak küpesi takıldı.

Ülke genelinde hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2021 Ekim ayı içerisinde 71 köyde 19 bin 989 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı 51 köy 4 mahallede bin 46 adet büyükbaş hayvana sığır Brusellozu, 3 köyde 200 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı ve 100 adet koyun keçi Brusellozu koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 9 mahallede 109 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

Ayrıca Düzce’de yeni doğan hayvanlara da kulak küpesi takım çalışmaları kapsamında bin 966 büyükbaş hayvan ile 32 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

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