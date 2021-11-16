İneğin su kanalına düşme anı kamerada

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yol kenarındaki su kanalına düşen inek, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İneğin su kanalına düşme ve kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde bir kadın, 3 ineğini otlatıp, ahıra götürmek istedi. Bu sırada inekler biri, diğer hayvanın değmesiyle su kanalına düştü. Dar olan su kanalında sıkışan inek, çıkamadı. Bunun üzerine çevredekiler, ineği tutarak kanaldan çıkardı. İneğin su kanalına düşmesi ve kurtarılması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2021-11-16 17:44:49
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