Vali Atay okul inşaatlarını yakından takip ediyor

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Karacahacımusa Mahallesinde inşaattı devam eden Cevat Şahin Anaokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, yapımı devam eden okul inşaatlarını yakından takip ediyor. Vali Atay, Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Karahacımusa Mahallesinde yapımı devam eden, Cevat Şahin Anaokulu binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.