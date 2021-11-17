Düzce, gençlik festivalinde yerini aldı Ankara'da Düzce’nin projeleri tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce, gençlik festivalinde yerini aldı Ankara'da Düzce’nin projeleri tanıtıldı

İHA

Düzce, gençlik festivalinde yerini aldı Ankara'da Düzce’nin projeleri tanıtıldı

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 1621 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' adlı organizasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Düzce Belediyesi festivalde yerini alarak hem gençlik projelerini, hem de Düzce’yi tanıttı.
Başkent Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 1621 Kasım tarihleri arasında gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" etkinliği başladı. 6 gün boyunca konserlerin, kamp ateşinde söyleşilerin olduğu, gençlerin deneyim atölyelerinde kendilerini test ettiği festivalde Düzce Belediyesi de yerini aldı.
Düzce Belediyesi açtığı stant ile Düzce’de yapılan çalışma ve projeleri misafirlere aktarırken bir yandan da hem sinevizyon hem de broşürlerle şehrin güzelliklerini anlattı.

Keşir’den Düzce standına ziyaret
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ile Düzce Standını ziyaret etti. Keşir, Düzce’nin hem Ankara’da hem de diğer şehirlere en iyi şekilde tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Atay okul inşaatlarını yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Vali Atay okul inşaatlarını yakından takip ediyor
Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi
YEREL HABERLER Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira ...
3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER 3 bin 440 bin ton fındık ihraç edildi
Mera ıslah çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mera ıslah çalışmaları sürüyor
24 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER 24 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu
Çadırda özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çadırda özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren şahıs ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül Başkan Özlü, başarısını ödülle taçlandırdı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül Başkan ...
İneğin su kanalına düşme anı kamerada
YEREL HABERLER İneğin su kanalına düşme anı kamerada
Son gün 30 Kasım İkinci taksit ödemesinde son 15 gün
YEREL HABERLER Son gün 30 Kasım İkinci taksit ödemesinde son 15 gün
Polislerinden emekli olan mesai arkadaşlarına sürpriz
YEREL HABERLER Polislerinden emekli olan mesai arkadaşlarına sürpriz
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Düzce kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Düzce kışa hazırlanıyor
Düzceliler 68 ton et tüketti
YEREL HABERLER Düzceliler 68 ton et tüketti
Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor
Fındık bahçelerinde budama eğitimi verildi
YEREL HABERLER Fındık bahçelerinde budama eğitimi verildi
Yatak yaralarına son veren buluş Lise öğrencisi yaptı, 2 buçuk milyon hastanın derdine şifa olacak Bu sistem yatak yaralarını önceden belirliyor
YEREL HABERLER Yatak yaralarına son veren buluş Lise öğrencisi ...
Çeltik hasatlarının kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Çeltik hasatlarının kontrolü yapıldı
Jandarma personellerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Jandarma personellerine eğitim verildi
Son 3 ayda 429 sokak köpeği tedavi edildi 81 köpek sahiplendirildi
YEREL HABERLER Son 3 ayda 429 sokak köpeği tedavi edildi 81 köpek ...
Jandarma halkı bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Jandarma halkı bilinçlendiriyor
Siber güvenlik, dünya ticaretinde önemli yer tutuyor
YEREL HABERLER Siber güvenlik, dünya ticaretinde önemli yer tutuyor
Dünyada fitness trendleri konuşuldu
YEREL HABERLER Dünyada fitness trendleri konuşuldu
Başkan Özlü'den eğitim hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Özlü'den eğitim hamlesi
Düzce’de Ekim ayında 745 konut satıldı
YEREL HABERLER Düzce’de Ekim ayında 745 konut satıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.