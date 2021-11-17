Düzce’de 5.0 büyüklüğünde deprem

Düzce merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce'de vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

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