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AFAD: Merkezüssü Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Düzce

2021-11-17 16:11:44



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