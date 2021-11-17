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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

DHA

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)


DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA 
Düzce´de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Markette sarsıntıyla raflarda bulunan ürünlerden bazıları, devrilirken, içeride bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Mobilya mağazasında da deprem anında içeride bulunanlar, korkuyla dışarı koştu.  DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ
2021-11-17 16:31:12

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