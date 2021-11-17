Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (6)

İTFAİYE ÇALIŞMA YAPTI
Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri deprem anında bazı binaların çatılarından kiremitlerin düşmesi üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı´nda binalardan kaldırımlara ve yollara dökülen kiremitleri topladı. Binaların çatılarını da kontrol eden ekipler, tehlike yaratan kiremitleri kaldırdı. Çalışma sırasında yol ulaşıma kapatıldı. Sarsıntı esnasında bazı binalarda fayansların da döküldüğü görüldü.
`CAN VE MAL KAYBININ OLMAMASI TESELLİMİZ´
Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Düzce Belediyesi'nin ildeki diğer paydaşlarla birlikte teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Bugün saat 15.40 sıralarında meydana gelen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, valiliğimiz ve AFAD koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye tespit edilen can ve mal kaybı olmaması ise tek tesellimiz olmuştur" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ
2021-11-17 17:33:44
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