Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Can ve mal kaybı yok"

– Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meydana gelen deprem sonrasında yaptığı açıklamada, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saat 15.40'da merkez üssü Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Başkan Özlü, belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların soğukkanlı ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı. Düzce Belediyesinin ildeki diğer kurumlarla birlikte teyakkuz halinde olduğunu kaydeden Özlü, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, valiliğimiz ve AFAD koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen can ve mal kaybı olmaması ise tek tesellimiz olmuştur" dedi.

