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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi (8)

DHA

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi (8)


DEPREMİ YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI
Düzce'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde kısa süreli panik yaşandı. Depremi hisseden birçok kişi evlerinden çıkarken, depremi yaşayanlar o anları anlattı. Depremin ardından mahallenin tamamını gezdiklerini ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden muhtar Hayrettin Koç, "12 Kasım depremini hatırladık ilk önce. Neyse ki bu sefer bir şey olmadı. Eşim evdeydi hemen dışarı çıkmasını istedim, dışarıya çıktık ve sonra ikinci defa bir sarsıntı yaşadık. Şu an köyde herhangi bir sıkıntı yok şükürler olsun. Olaydan sonra ekipler geldi, bir olumsuzluk yok, yaşantımıza devam ediyoruz. Herkes dışarı çıktı ama şu an sakiniz. Bizim burada evler en fazla iki katlı o yüzden akşam geceyi evde geçireceğiz, inşallah bir şey olmaz" dedi.
'SALAVAT GETİRİP DIŞARI ÇIKTIK'
Deprem anında büyük panik yaşadıklarını dile getiren Ali Osman Yıldız, şunları söyledi:
"Deprem anında evde haberleri izliyordum. Hafiften bir sallamayla başladı ben paniklemedim ilk önce eşim 'Ne oluyor' dedi bir anda çatıda kediler tepiniyor sandık ilk başta. Daha sonra deprem olduğunu anlayınca salavat getirdik eşimi alıp çocuklarla beraber dışarı çıktım. Daha sonra tekrar eve girdik bir deprem daha oldu 15 dakika arayla. İki defa kötü sallandık daha sonra çocuklar üşüyor diye mecburen eve girdik. Öylelikle atlattık. İnşallah başka deprem olmaz ama yine de hazırda bekleyeceğiz."
'AKŞAM GÜVENDE OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
İlk depremde ve yaşanan artçı sarsıntıda büyük panik yaşadıklarını ifade eden Ömer Şahin ise "Deprem anında çok korktum, ben salondaydım, yatak odasına gittiğimde bir anda sallantı hızlandı, dolap üzerime düşecekmiş gibi oldu. İlk önce çok korktum çok sarsıldık. Hemen evden dışarı çıktık. Hep birlikte dışarıda 10 dakika bekledik, eve girdiğimiz anda bir deprem daha oldu ve bir daha dışarı çıktık. Akşam güvende olmaya çalışacağız muhtemelen uyumayacağız" diye konuştu.
'NORMAL HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'
Köyün büyük bir bölümünün tek katlı evlerden oluştuğunu bu nedenle yıkım yaşanmadığını söyleyen Gökhan Toprak da şöyle konuştu:
"Deprem anında evde televizyon seyrediyorduk, bir anda sallantı başladı. En başta sert bir şekilde vurdu, daha sonra bir süre sallandı. Ayağa kalkmadık, sıkıntı olur diye bekledik daha sonra deprem dinince normal hayatımıza devam ettik. İkinci depremi de evde yaşadık, ilki kadar şiddetli değildi. Tek katlı evde oturuyoruz bu nedenle normal hayatımıza devam edip geceyi evde geçireceğiz."
ENGELLİ OĞLUNU SIRTINDA TAŞIDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de hissedilen deprem anında, engelli oğlunu sırtında taşıyan annenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında, belden aşağısı felç olan oğlu Muharrem Avcı´yı sırtına alan annesi Gülcan Avcı´nın panikle evden dışarı çıktığı görüldü. Görüntülerde, annenin binadan dışarı çıkardığı oğlunu tuttuğu ve bir süre sonra yakınlarının götürdüğü sandalyeye oturttuğu yer aldı.Ergün AYAZAlişan KOYUNCUSinan KABATEPE/DÜZCE- EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Ergün AYAZAlişan KOYUNCU
2021-11-17 18:30:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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