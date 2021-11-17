Düzce Valisi Atay: "Yıkılan binamız söz konusu değildir” “Sahada tarama çalışmalarımız devam ediyor” “12-13 kişi panik olarak hastanelere başvurdu”

– Düzce Valisi Cevdet Atay, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yıkım olmadığını, ekiplerin sahada çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Düzce’de meydana gelen depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Atay yaptığı açıklamada, herhangi bir yıkımın olmadığını sahada tarama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Atay, “Öncelikle Düzcemize ve çevre illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’a hamdolsun herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de aramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Sadece panik ve korku ile bazı vatandaşlarımızın panik halinde hastanelere başvurduğu bilgisi geldi. 1213 vatandaşımızın ayakta tedavileri yapıldı. Herhangi bir olumsuz durumları olmayıp taburcu olmuşlardır. Şu anda sahada en uzak köy olmak üzere devam etmektedir. Bütün arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Yerel destek ekiplerimiz de hazır hepsi teyakkuzda. Yapı anlamında da ilimiz şanslı şehirlerarasında. Çok geçmiş olsun diliyorum” dedi.

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