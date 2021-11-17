Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (10)

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3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Düzce'de bugün 15.40'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 21.35'te merkez üssü Düzce olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar, korku içerisinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-17 22:01:43



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