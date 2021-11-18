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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesi sona erdi

İHA

Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesi sona erdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi işbirliği ile oluşturulan 10 haftalık eğitim tamamlandı.
DTSO koordinatörlüğü sürdüren Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde hazırlanan ‘81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ karnesinde Düzce’nin 32. sırada yer almasına yönelik hazırladıkları 2021 Yılı Eylem Planı projelerini tamamlamasının ardından ilk projesi olan Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Düzce ili Projesi’nin kapanış toplantısı DTSO gerçekleştirdi.
Program, 10 haftalık eğitim gören katılımcıların projenin kendilerine sağladıkları faydalar hakkında verdikleri bilgilerden oluşan, video izletisiyle devam etti.
TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, “TOBB kadın girişimciler kurulu 2007 yılında, girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde kurulmuştur. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 81 ilde 7 bin üyesiyle ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesini KGK icra kurulu üyesi Psikolog Sevgili Hülya Cengiz ve kurumsal danışman Cem Batur Bey ile hazırladık. Bölgemiz için üretime kadın istihdamı ve sanayi kültürü için çıktığımız bu yolda projemize katkıda bulunan insan kaynakları ve üretim profesyonellerine teşekkür ediyoruz. Projemizi 18 /30 yaş arası lisans mezunu kadınlarla yaptık. Amacımız yeni nesil kadınların kurumsal sanayi ve iş dünyasına hazırlamaktı. Bölgemizde ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınların sayısını artırmak istiyoruz. Kadın güçlü olursa aile, toplum ve ülke güçlü olur. Biz biliyoruz ki kadın varsa yarın var” ifadelerini kullandı.
Proje hakkında bilgiler veren TOBB Düzce KGK Üyesi Psikolog Hülya Cengiz, sanayi kültüründe kadın istihdamı ve kadınların karşılaştıkları sorunlar hakkında çözüm önerileri paylaştı. Bölgede, sosyal ve ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınların sayısını arttırarak toplumda farklı değerler kazandırmak amacında olduklarını belirtti.
Cem Batur ise, bölgede sanayi kültürünü geliştirmek ve kurumsal sanayiye kadın gözü ile bakabilmek, ekonomimize ve kültürümüze katma değer sağlayacağını düşündüğünü sözlerine eklerken, hedeflenen projenin aşamalarını ve amaçlarından bahsederek katılımcılara bilgiler aktardı.

“Erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlarda çalışabilir”
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin kadın istihdamının önemli olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın iş dünyasına kattığı sinerjiyi, vizyonu ve yönetim becerilerini çok takdir ediyoruz ve her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlar da çalışabilir. Avrupa’da da olduğu gibi birçok iş kolunda cinsiyet ayrımcılığını tamam ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde aranan personel profiline çok daha rahat erişim sağlanabilir. Türkiye kişi başı milli gelirimiz maalesef 8 bin 500 dolar seviyelerine düştü, bunu önce 10 bin üstü ve daha sonra da 20 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli üretim ve ihracat yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için en önemli güç kalifiye personel sahibi olmaktır“ ifadelerini kullandı.
Program toplu fotoğraf çekimiyle ve katılım sertifikası takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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