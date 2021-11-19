Hayvancılık destek ödemeleri yapıldı

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– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere ekim ayı içerisinde 258 bin lira ödeme yapıldı.

Kent genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin takibini yaptığı çiftçilere yönelik maddi destekler verildi. Bu kapsamda 9 çiftçiye ekim ayı içerisinde 258 bin liralık hakediş hazırlandı. Çiftçilerin ödemeleri hesaplarına yatırılırken, kentteki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere maddi destek verilmeye devam edecek.

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