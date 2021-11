Şahin "Kadınlar iş hayatının her alanında olmalı"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin işsizlerin, iş ararken masa başı işler aradıklarını belirterek; “Masaların hepsi dolu. Ülkemizin kalkınması için ara elaman ihtiyacının giderilmesi gerekiyor” dedi.

Düzce TTSO Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Düzce ili Proje toplantısında yaptığı konuşmada, Kadın istihdamına yönelik olarak açıklamalar yaptı. Şahin konuşmasında, kadın istihdamının çok önemli olduğunu belirterek "Büyük ve başarılı şirketlere bakın yöneticileri mutlaka kadın. Kadınlar iş hayatında erkeklerden daha başarılı oluyorlar. Bununla birlikte kadınlar artık iş hayatının her alanında varlar. Biz özellikle yurtdışı gezilerinde gördüğüm şudur. Tır şoförü, mobilya tamircisi, otobüs şoförü, elektrik tamircisi, kombi tamircisi, taksici, minibüsçü, aklınıza ne geliyorsa her sektördü kadın var. Erkekler ne iş yapıyorsa kadınlarda yapıyor ve çok daha düzgün yapıyorlar” dedi.



“Düzce’de en çok üniversite mezunu işsiz var”

Düzce’de işsizliğe de değinen Tuncay Şahin; “Bize iş için gelenlerin büyük kısmı masa başı iş istiyor. Ancak sanayimize ara eleman gerekiyor. Bu noktada ilimizde ilkokul mezunu işsiz sayısı yüzde 3, ortaokul ve lise mezunu yüzde 27, yüzce 70 ise yüksekokul ve üniversite mezunu. Herkes masa başı iş istiyor. Ben her yerde vurguluyorum. masaların hepsi dolu” ifadelerinde bulundu.

