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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlam e-ticarette ki büyük teşvikleri anlattı

İHA

Sağlam e-ticarette ki büyük teşvikleri anlattı

Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam yeni teknolojik olanaklar sayesinde eticaretin artık evlerden yapıldığını ve kazançların ciddi hacimlere çıktığını aktardı. Bu konuda verilen teşvikleri ve kazançlarını nasıl yönetebileceklerini aktardı.

“Pandemi Girişimciliği” adıyla yapılan çevirimiçi konferansta konuşan pazarlama uzmanı Ferhat Sağlam, “Pandemi nedeniyle bazı sektörlerde iş kaybı ve büyük şehirlerde tersine göçün hızlanmasıyla birlikte evde eticaret yapan girişimcilerin sayısı hızla artıyor. Eticaret işlem hacmi geçen yıl yüzde 66 artarak 226,2 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu yıl çevrimiçi alışveriş yapanların oranı yüzde 44 ve gelecek yıl yüzde 51'i geçmesi bekleniyor” dedi.
Son zamanlarda evde eticaret yapmak için şahıs şirketleri kurarak web sitesi kuran girişimcilerin sayısının arttığını, başta giyim, ev tekstili, yöresel yemek ve gurme lezzetler olmak üzere tedariki ve nakliyesi daha kolay kategorilerde satış yapan yeni eticaret sitelerinin sayısında büyük artış olduğunu aktaran Sağlam, evden girişimcilere ciddi oranda faydalı olacak olanaklardan bahsetti.

“Evden eticaret yapanlar için vergi muafiyeti”
Sağlam, “Şu anda evde üretilip internetten satılan ürünlerden elde edilen 30 bin liralık gelir için vergi ödemenize gerek yok. Bu düzenleme sadece el işleri gibi üretim yapan ev hanımları için değil, evde eticaret yapan tüm vatandaşlar için de geçerlidir. İster eticaret siteleri, ister online pazaryerleri, ister sosyal medya aracılığıyla ürünlerini evinde satan vatandaşlar, bir yıllık asgari ücrete eşdeğer vergisiz gelir elde edecek yani kişiler 30 bin liralık gelirleri üzerinden vergi ödemek zorunda kalmayacak. Bu destek hükümetin gerçekten evden eticareti desteklediğini ve geliştirme politikaları izlediğini gösteriyor” diye altını çizdi.

“Türkiye'yi önemli eticaret merkezlerinden biri haline getirmek”
Cumhurbaşkanı’nın Yıllık Kalkınma Planına göre amacın Türkiye'yi ticaretin kolay ve güvenli hale geldiği, tüketici haklarına saygı duyulan ve korunan önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek olduğundan, önümüzdeki yıl ticareti teşvik etmek ve tüketicileri korumak için daha fazla uygulamaların hayata geçirileceğinden bahseden Sağlam girişim yapmak isteyenleri cesaretlendirdi.

“Kolay eticaret sistemlerini bilin ve gelirinizi doğru yönetin”
Katılımcılarına evde girişimcilik hakkında bilgi verdikten sonra eticaret sistemlerinden bahseden sağlam, “İster kendi sitenizi kurun ister sosyal medya hesaplarından ya da farklı pazar yerlerinden ürünlerinizi satın, mutlaka gelir giderlerinizi kontrol edebileceğiniz ve bunları yönetebileceğiniz bir platforma sahip olmalısınız. Özellikle, kendi muhasebenizi tutabileceğiniz bir sistemin eticaret entegrasyonu olmasına dikkat ederseniz işiniz çok daha kolaylaşacak, sizlere yol gösterecektir. Bizler de Bilsoft programlarını bu gibi ihtiyaçlar için üretiyor ve tüm girişimcilere, firma sahiplerine yol göstermeye çalışıyoruz” diye aktardı.
Sağlam, son olarak, “Bilsoft Yazılım, bu süreçte girişimcilerin işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara avantaj sağlamak için 2005’ten beri 100 binin üstünde işletmenin yanında olduğunu gururla altını çizmek isterim. Kendi tecrübelerimize ek olarak sektöründe lider olan Ideasoft ile işbirliği sayesinde de artık birçok girişimcinin eticarete geçerek işlerinin daha da kolaylaştığını, eticarete geçişte ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekte olduğumuzu eklemek isterim. Hizmetlerimiz bu alanda istenen fiziki evrakların ortadan kaldırılması, üzerindeki yükü olabildiğince azaltacak ve ev ahalisinin bu heyecanlı girişimlerden ciddi derecede fayda sağlayacaktır” diye noktaladı.

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