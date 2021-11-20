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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimcilik Maratonu’21 Düzce Teknopark’ta başladı

İHA

Girişimcilik Maratonu’21 Düzce Teknopark’ta başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kariyer Topluluğu ve Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu’21 etkinliği açılış konuşmalarıyla başladı.
Düzce Teknopark’da gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılışına; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Akif Öncü, Düzce Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Akif Keten, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, davetli misafirler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bir öğrenci olarak yaşanabilecek en güzel etkinliklerden bir tanesi olduğunu ifade etti. Etkinlikte emeği gecen kurum ve kişilere teşekkür eden Doç. Dr. Şahin, Girişimcilik Maratonu’21’e katılmaya hak kazanacak takımlara başarılar diledi.

“Girişimciliği önemseyen bir üniversite ve Teknoparkız”
Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Akif Öncü ise; hem Üniversite olarak hem Düzce Teknopark olarak girişimciliğe önem verdiklerini vurguladı. Girişimci fikirlerin, iş fikrinden ticarileşmesine kadar takip edildiğini söyleyen Prof. Dr. Öncü, Düzce Üniversitesi’nin her zaman girişimcilik endeksi içerisinde yer aldığının altını çizdi. Girişimcilik Maratonu’21’den, güzel iş fikirlerinin çıkacağına inandığını dile getiren Prof. Dr. M. Akif Öncü, katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.
Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula, programın akışı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Katılımcılar uzmanlar tarafından desteklenecek”
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra il dışından gelen öğrencilerin de yer aldığı Girişimcilik Maratonu, 48 saat boyunca sürecek. Takımların kurularak fikirlerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği etkinlikte yer alan öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerce verilecek kısa eğitimlerle, mentorlerin destekleriyle çalışmalarını yürütüp fikirlerini bir iş modeline çevirecek ve olgunlaştıracaklar. Yaş, sınıf, bölüm sınırlamasının olmadığı Girişimcilik Maratonu’21’de, girişimci ruha sahip kişilerin hayalindeki fikri hayata geçirmek için çalışabileceği, fikri olmasa da seçilen fikirlerden birine "hep destek tam destek" olmak amacıyla takıma katılıp çalışabileceği, ücretsiz bir etkinlik olarak düzenleniyor.

“İçlerindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkaracaklar”
Girişimcilik Maratonu’21 etkinliği ile katılımcılar, oluşturdukları ekipleriyle birlikte hafta sonu boyunca içlerindeki girişimciyi ortaya çıkarıp, fikirlerini hayata geçirirken diğer girişimci adaylarıyla da tanışma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca etkinlik boyunca uzmanlardan birebir mentorlük alma imkanına sahip olacaklar. Etkinlik sonunda ise katılımcılar, sadece yerel çapta değil, global çapta bir startup ailesinin parçası haline gelecekler.

“Dereceye girenlere ödüller verilecek”
Üç gün süresince devam edecek etkinlik, katılımcıların fikirlerini sunması ve ardından seçilen fikirler doğrultusunda takımların oluşturulmasıyla devam edecek. Takımlar, 48 saat boyunca alanında uzman eğitmenlerce verilecek kısa eğitimler ve mentorlerin destekleriyle çalışmalarını yürütüp fikirlerini bir iş modeline çevirecek ve olgunlaştıracaklar. Etkinlik sonrasında ise takımlar, jüri önünde sunumlarını yapacaklar. Yapılan sunumların jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesiyle de dereceye giren takımlar belirlenecek.
Etkinlik, katılım ve dereceye girenlere başarı sertifikalarının ve ödüllerinin verilmesiyle son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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