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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışa rağmen çalışmalar durmadı

İHA

Yağışa rağmen çalışmalar durmadı

– Düzce Belediyesi ekipleri etkili olan yağışa rağmen çalışmaları durdurmayarak, kaldırım düzenleme çalışmalarına devam etti.
Düzce’de etkili olan yağışa rağmen belediye ekipleri çalışmaları durdurmadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında vatandaşların kullanımında olan kaldırımların düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kış öncesinde sorun yaşanabileceği düşünülen bölgelerde kaldırım yenileme çalışmalarını yapan ekipler, bazı bölgelerde de yeni kaldırım yapmaya başladı. Akınlar mahallesinde asfaltlanan yol kenarlarında da bordür düzenleme çalışmaları yapan ekipler kış öncesinde çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

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