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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü ”Hava kalitemizin artmasını sağlamak elimizde”

İHA

Başkan Özlü ”Hava kalitemizin artmasını sağlamak elimizde”

Düzce Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde hava kirliliği ile mücadelenin yanı sıra hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ’nün geçtiğimiz yılsonu itibariyle hayata geçirdiği, aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde uzmanların da şehir genelinde inceleme ve analiz yaparak hava kirliliği ile mücadelede etkin rol oynamasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, kentin havasının kirletilmesinin etkilerini en aza indirmek etmek amacıyla kati ve caydırıcı önlemler alma konusunda adımlar atan Düzce Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, yılın belli dönemlerinde ortaya çıkan ve hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen inversiyon olayına karşı mücadele konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.
İnversiyon konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını kaydeden Başkan Dr. Faruk Özlü, “İnversiyon, yüksek basınç şartlarının hakim olduğu günlerde, açık hava ve sakin rüzgar şartlarında meydana gelmektedir. Böyle zamanlarda hava kütlesi yukarı doğru değil daha soğuk ortam olan aşağı doğru hareket etme yönünde ilerlemektedir. Şehrimizde yaşadığımız inversiyon olayı, hava kalitemizi de doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu manada bizlere olduğu kadar vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Bacalardan atılan kirleticiler yer seviyesinde tutunarak ciddi hava kirliliğini beraberinde getirmiş oluyor. İnversiyonlu günlerde alacağımız basit önlemlerle hava kalitemizin artmasını sağlamak bizlerin elinde” dedi.

“Vatandaşlarımızdan, bizlere destek olmalarını beklemekteyiz”
Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Başkan Dr. Faruk Özlü, inversiyonlu günlerde alınması gereken tedbirlere yönelikte şu ifadeleri kullandı; “Ulaşım için mümkün olduğunca Toplu Taşıma Araçlarının kullanılması büyük önem arz etmektedir. Başta bebekler ve yaşlılar ile astım, kronik bronşit ve kalp hastalarının mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, sağlıklı kişilerin de açık havada spor yapmamaları gerekmektedir. Vatandaşların; ısınmaya yönelik baca temizliklerini mutlaka yaptırmaları, kalorifik değeri yüksek kömür kullanılması ve özellikle inversiyonun yoğun olacağı tahmin edilen saatlerde soba yakmama gibi uygulanabilirliği kolay işlerle bizlere destek olmalarını beklemekteyiz. Düzce, hepimizin. Hava kalitemizi artırmak için hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirirsek özellikle inversiyonlu günlerde sıkıntı yaşamamak adına önlemlerimizi alırsak ilerleyen süreç daha sağlıklı şekilde ilerleyecektir. Tüm halkımızı inversiyonlu günlerde tedbirleri almaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum” dedi.

İnversiyon nedir?
Geceleri yerkürenin çabuk soğumasından dolayı yere yakın olan hava tabakası da soğumaktadır. Ancak bu sırada yukarıdaki hava, sıcaklığının çok daha iyi şekilde koruyabilmektedir. Soğuyan hava yukarı doğru çıkar. Ancak yukarıda bulunan sıcak hava tabakasını geçememesinden dolayı sıkışma meydana gelmektedir. Soğuk hava kütlesi, yerküre ile sıcak hava kütlesi arasında sıkışıp kalmıştır. İşte bu olay inversiyon olarak isimlendirilir.

İnversiyon ne zaman olur?
İnversiyon daha çok sonbahar ve kış aylarında karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yılın en soğuk gecelerini bu aylardaki geceler oluşturmaktadır. Gündüz zamanı yerküre biraz daha ısınırken, gece olduğunda ise ciddi düşüşler meydana gelir. Bu durum, inversiyon olayının ortaya çıkma ihtimalini ciddi anlamda artırmaktadır. Sıcaklık farkının da yüksek olmasından dolayı sonbahar ve kış aylarında inversiyon olayına sık sık rastlanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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