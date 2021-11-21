Düzce'de sis etkili oluyor

– Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.
Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle şehir merkezinde ve D100 Karayolu Düzce kesiminde etkili oluyor. Şehir merkezinde ana arterlerden İstanbul, Atatürk, Eski Bolu ve Mimar Sinan caddeleri ile D100 Karayolu Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde, D655 ZonguldakDüzce Karayolu’nun Beyciler, Karaca ve Yığılca kavşakları ile Bahçeşehir bağlantı yolunda sis sebebiyle zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Sis, şehrin bazı yüksek kesimlerini de tamamen kapladı.
Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce’de sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.