Jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sürüyor

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Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde uygulama yapan ekipler, durdukları araçta uyuşturucu madde buldu.

Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde hareketlerinden şüphelendikleri sürücü Ö.E. üzerinde arama yaptı. 6.6 gram esrar maddesi ele geçiren jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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