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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıllardır kullanılan breadboardların yapısını lise öğrencisi değiştirdi

İHA

Yıllardır kullanılan breadboardların yapısını lise öğrencisi değiştirdi

– Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencisi, elektronik devre yapımında ve kodlamalarda kullanılan breadboardların (devre tahtası) dezavantajlarını ortadan kaldıran buluş geliştirdi. Yılda 50 binden fazla satılan ve yurt dışından ithal edilen beadbordlar, lise öğrencisinin buluşuyla seri üretime geçecek.
Elektronik devrelerin lehime gerek duyulmadan daha basit şekilde yapılmasını sağlayan breadboard (devre tahtası), Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kaan Ayyıldız’ın buluşu ile çok daha kullanışlı hale geldi. Ayyıldız'ın projesi kapsamında silikon olarak üretilen, üzerindeki devre elemanlarını daha sıkı tutan yeni breadboard, ayrıca karbonfiber yapısı ile yanmalara karşı da dayanıklı. Konya'da düzenlenen 8'inci Girişimcilik Fuarı'nda sergilenmeye hak kazanan breadboard projesi, bir girişimci iş insanı tarafından desteklenerek, seri üretilmeye de başlayacak.

"Sorunları ortadan kaldırıyor"
Breadboardların farklı dezavantajları olan bir malzeme olduğunu kaydeden Kaan Ayyıldız, "Bu breadboardun handikaplarını ortadan kaldıran bir ürün geliştirdik. Biz zaten bu malzeme ile çalışıyoruz. Bununla çalışırken dezavantajlarını fark ettik. Bazı devre elemanları yerlerinden çıkıp kısa devre yaptı. Bu da çok sıkıntı oluşturduğu için biz de daha gelişmiş bir ürün tasarlamaya karar verdik. Böylece bu ürün ortaya çıktı. Daha esnek bir yapıya sahip, daha uzun ömürlü ve birçok dezavantajı ortadan kaldırıyor. Breadboardlar sert bir görünüme sahip ve uzun süre kullanıldığında içindeki yapısı paslanıyor, iletimi aksatıyor. Bu da sıkıntılar ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, direnç ve led gibi bazı ince bacaklı devre elemanları kullanıyoruz. Bu devre elemanları uzun süreli kullanımlarda tutma yerlerinin esnemesi sonucu kolay çıkabilir hale geliyor. Bunlar da kısa devrelere yol açıyor. Bizim yaptığımız breadboard, silikondan yapıldığı için devre elemanlarını kolay kolay bırakmıyor. Kısa devre gibi sorunları ortadan kaldırmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Seri üretime geçilecek"
Breadboardlara su geçirmez özelliği de yapılabildiğine dikkat çeken Ayyıldız, "Üstüne bir kat silikon daha koyduğumuzda su geçirmez özelliğe kavuşuyor. Bu projemiz patentli bir buluş. Ayrıca projemize Konya'da Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği girişimcilik proje yarışmasında, bir iş insanı tarafından girişimci desteği sağlandı. Bu şekilde seri üretime de geçilecek" diye konuştu.

"50 bin adet satılıyordu, artık Türkiye’de yapılacak"
Kaan Ayyıldız, buluşunun yılda 50 binden fazla satıldığını belirterek şunları söyledi: "Breadboardlar, endüstri meslek liselerinde ve bilim sanat merkezlerinde kolaylıkla satılabilir. Çünkü bunlar yılda 50 bin adetten fazla satılıyor. Sadece okullarda 50 binden fazla satılıyor. Ayrıca kodlama kitleri gibi yerlerde de harici olarak satılıyor. Daha esneği, daha gelişmişi, daha avantajlısı bu".

"Bakanlık tarafından fuara seçilen projeler arasında yer aldı"
Kaan Ayyıldız'ın projesinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyondan geçerek fuara katılmaya hak kazandığını belirten Bilim Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Adem Akkuş ise şu ifadeleri kullandı:
"Bilim Sanat Merkezi'ndeki birçok öğrencimizin yapmış olduğu proje çalışmaları, hem patent başvurularına hem de TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi yarışmalara katılıyor. Bunların sonucunda da eksik kalan kısımları tamamlanıyor. Bu buluş da TUBİTAK projesiyle başladı. Uygulamalı eğitim ve proje tabanlı eğitim neticesinde çıkan bir ürün. Öğrencimiz Kaan, projeyi tamamen kendisi geliştirdi. Yanmaz özelliğe sahip olan karbonfiber kullandı. Silikon tabanlı bir proje. Üniversitelerde de testleri yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkıp patent başvurusu da yapılınca, 8'inci GİV fuarına katılan projelerden bir tanesi oldu"
Kaan Ayyıldız’ın projesi ile birlikte yılda 50 bin adetten fazla satılan breadboardlar artık Türkiye’de üretilecek.

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