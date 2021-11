Düzceli öğretmenler Atina'da eğitim aldı

– Maksimum Yaşam Derneği’nin 2019 yılı Erasmus+ projesi kapsamında başlattığı "Aynı Bulmacanın Parçaları" projesi kapsamında Düzce'de görev yapan 6 özel eğitimci, Atina'da bilgilendirme eğitimine katıldı.

2019 yılı Erasmus+ yetişkin eğitimi personel hareketliliği kapsamında Maksimum Yaşam Derneğinin hazırladığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan Pieces of Same Puzzle (Aynı Bulmacanın Parçaları) isimli yetişkin eğitimi personel hareketliliği projesi kapsamında 6 özel eğitimci Yunanistan’daki eğitime katıldı.

Atina’da 812 Kasım tarihleri arasında yapılan eğitimde, özel eğitimciler profesyonellerden engellilerin cinsellik eğitimi alanında 5 günlük eğitim aldı. Bu eğitimde zihin engelli, down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu, çok engellilik gösteren bireylere ait cinsel gelişim aşamaları ve pozitif cinsel kimlik gelişiminde temel noktaları ele alındı. Bu alanda farklı teknikleri öğrenen katılımcılar, Düzce’de ki özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ve gençlerin eğitim kalitesini arttıracak. Proje katılımcıları, engelli öğrencilerde cinsel gelişim ve eğitim, aile eğitimi ve istismardan korunma alanlarında; yeni öğretim metotları deneyimleme, eğitimsel materyalleri görme ve kullanma becerisi konularında yetkinliklerini artırdı, yeni yöntem ve metotlar öğrendi.

