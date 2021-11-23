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Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim Denetimde 9 bin TL ceza kesti, iki servis trafikten men edildi

İHA

Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim Denetimde 9 bin TL ceza kesti, iki servis trafikten men edildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince, öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatleri için okul servisleri üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada şartlarını yerine getirmeyen 2 servis aracı trafikten men edildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelini kapsayan okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanı sıra, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi.
Bu kapsamda; icra edilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul servis araçları özel trafik denetiminde; 42 okul servis aracı kontrol edildi. Trafik kanunu ve okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde, 10 araca 9 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken iki araç trafikten men edildi.
Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Tüm paydaş kurumlarla birlikte geleceğimizin büyükleri çocuklarımızın güvenli seyahatlerini sağlamak adına her daim yollarda olacağız, denetim ve kontrollere yoğun şekilde devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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