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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimcilik Maratonu 2021’de ödüller sahiplerini buldu

İHA

Girişimcilik Maratonu 2021’de ödüller sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kariyer Topluluğu ve Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu 2021’de ödüller sahiplerini buldu.
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yeni dünya düzeninde yapay zeka, tarım ve suyun çok önemli olduğunu ifade ederek, birçok eski mesleğin yok olacağını ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirtti. Üretmenin önemine vurgu yapan Tuncay Şahin, gençlere güvendiklerini söyleyerek her türlü projeye açık olduklarını sözlerine ekledi.

“Öğrenciler doğru yerde”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gençlerin üretken ve risk alma yeteneklerini gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi. Girişimci bireyleri, başarı güdüsü yüksek, 1824 yaş arası, paradan daha çok başarıya odaklanan kişiler olarak nitelendiren Rektör Çakar, öğrencilerin risk almak, teknoloji ve zamanı yakalamak için doğru yerde olduklarının altını çizdi. Düzce Üniversitesi’nin; mühendislik alanında devlet üniversiteleri arasında birinci, sanayi gelirinde dünyada 90. sırada olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, bu başarılarla birlikte iş fikirlerine daha fazla destek verdiklerine işaret etti. Etkinliğin, öğrencilerin bu topraklardan marka çıkarması için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm çözüm ortaklarına gönülden teşekkür etti.
Konuşmalarının ardından, Rektör Çakar tarafından etkinliğe sponsor ve destek olan kurumlara, eğitmenlere ve kişilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Plaket takdimi sonrasında finale kalan 14 takımın sunumlarına geçildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra il dışından gelen öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte takımlar, geçen hafta sonunda 48 saat boyunca alanında uzman eğitmenlerce verilen kısa eğitimler ve mentorlerin destekleriyle, yoğun bir çalışma temposunun sonrasında fikirlerini iş modeline çevirerek projelerini olgunlaştırdı. Kapanış programında da takımlar jüri önünde ter dökerek dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı.
Jüri değerlendirmesi sonucunda; Pioze Ped fikri, birinci olarak 10 bin TL ödülün sahibi oldu. AlterMed fikri ikincilik derecesi elde ederken 5 bin TL ödül kazandı. Üçüncü olan Storychain fikri 3 bin TL’lik ödüle layık görülürken, Smokless fikri ise dördüncülük derecesiyle 2 bin TL’lik Prototipleme ödülü kazandı. Ayrıca Rektör Nigar Demircan Çakar, finale kalan 14 takımada Kapsül Kuluçka Merkezi desteği verileceğini müjdeledi.
Dereceye giren takımlar, sadece yerel çapta değil, ulusal çapta da girişimcilik ailesinin bir parçası haline gelerek, hayallerindeki fikri hayata geçirme ve ticarileştirme fırsatı yakaladı.

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