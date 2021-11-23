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Birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiler Okullar arası halter il birinciliği sona erdi

İHA

Birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiler Okullar arası halter il birinciliği sona erdi

Düzce'de 20212022 Okullar arası erkeklerkızlar gençler halter birinciliği müsabakaları gerçekleşti.
18 Temmuz Stadyumu Maraton tribünü altında gerçekleştirilen şampiyonada Erkek Gençler A kategorisinde Düzce Spor Lisesi’nden Sezgin Zebun, Osman Kuyumcu AİHL’den Ramazan Şerif Topçu, Borsa İstanbul MTAL’den Emirhan Kibar, Yavuz Selim MTAL’den Mertcan Ozan, Düzce Spor Lisesi’nden Anıl Durmaz, Erkek Gençler B kategorisinde Düzce Spor Lisesi’nden Onurcan Ahmet Aydın, Cumayeri İHL’den Mert Mustafa Yılmaz ve Yavuz Selim MTAL’den Utku Topçu birinci oldu.
Kız Gençler A kategorisinde Düzce Spor Lisesi’nden Tülay İlhan, Sümeyye Çekiç, kız gençler b kategorisinde ise Düzce Spor Lisesi’nden Yağmur Melek Şahin, Cumayeri ÇPL’den Aleyna Delice ve Elanur İnce birinci oldu.
Derece giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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