Kendi enerjisini üreten fabrikaya hayran kaldılar Bu fabrika sıfır atık ile çalışıyor Düzce de büyük enerji yatırımı

– Ürettiği orman ürünlerinden çıkan talaşları yakarak, kendi ihtiyacının 3 katı elektrik üretebilen fabrikayı Düzce Valisi Cevdet Atay ile beraberindeki heyet gezdi. Salkım Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Düzce Fabrikası’nın çalışması hakkında bilgi alan Atay, "Fabrikanın kendisine yetecek olan enerjinin 3 katı kadar fazla enerji üretebilecek kapasiteye sahip olması beni ayrıca heyecanlandırdı" dedi.

Dünyanın birçok ülkesine ürettiği orman ürünlerini ihraç eden fabrika, üretimde çıkan talaşları yakmadan, gazlaştırma yöntemiyle kendi enerjisini üretiyor. Sıfır atık ile çalışan fabrikayı Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Naci Akkaş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ziyaret etti. Salkım Orman Ürünleri ve Salkım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şansal ile Salkım Orman Ürünleri ve Salkım Enerji Genel Koordinatörü Sefa Çakır, fabrikanın çalışma alanları hakkında heyete bilgilendirmelerde bulundu.



"Beni heyecanlandırdı"

Fabrikanın ürün yelpazesinin zengin olduğuna dikkat çeken Vali Atay, şöyle konuştu:

"Fabrikanın en güzel özelliği; kendi enerjisini kendisinin üretmesidir. Hatta kendisine yetecek olan enerjinin 3 katı kadar enerji üretebilecek kapasiteye sahip olması beni ayrıca heyecanlandırdı. Bu çok önemli bir konu. Salkım Orman Ürünleri, sıfır atık anlayışıyla olan bir fabrika. Çevreye zararı olmayan, dışarı atığı olmayan bir fabrika. Burada çalışan arkadaşlarımız ile tek tek görüştük. Onların çalışma ortamlarını gördük. Herkes gayretle çalışıyor. Fabrikalarımız ciddi anlamda çalışıyor ve katma değer üretiyor. Ülkemizin gelişmesi için yapılan çabaları gördük. Ben herkese teşekkür ediyorum".



"Tükettiğimizin 3 katından fazla üretimimiz mevcut"

Fabrikanın üretim alanlarını anlatan Genel Koordinatör Sefa Çakır ise "Salkım Orman Ürünleri olarak Düzce’ye 55 bin metrekare alan üzerine, 16 bin metrekare kapalı orman ürünleri tesisi kurduk. Kastamonu Taşköprü ve Kırklareli Demirköy olmak üzere 3 lokasyonumuz var. Enerji ile orman ürünlerinin birleştiği bir tesisten bahsediyoruz. Düzce fabrikamızda yaklaşık 160 çalışanımız var. Enerji sektöründe fabrikamızın ihtiyaç duyduğu enerjinin haricinde yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir enerji kurulu gücümüz var" dedi.



"Yılbaşından sonra yaklaşık 15 bin haneye elektrik verebilmiş olacağız"

Fabrikanın 4.8 megavat güce sahip enerji santrali olduğunu kaydeden Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Bu santralin enerji üretiminde kullanmış olduğu hammaddeyi de orman ürünleri fabrikamız sağlamış oluyor. Bu nasıl oluyor? Kuru talaştan enerji santralimizde bulunan ünitemize besleme yapıyoruz. Bu talaş, düşük oksijen seviyesinde yanma ile yanıcı gaz ortaya çıkartıyor. Santralimizde elektrik üreten motorlarımız ise bu gaz ile çalışıyor. Bu vesileyle de fabrikamızın hem kendi enerjisini hem de fazlasını ülkeye sağlamış oluyoruz. Orman ürünleri imalatında, talaşı bir atık olarak öngörmüyoruz, aksine katma değerli bir ürün haline getirmiş oluyoruz. Enerji buna vesile oldu. Bunun neticesi olarak da enerji santralimizi yılbaşından sonra devreye almayı planlıyoruz. Yılbaşından sonra yaklaşık 15 bin haneye elektrik verebilmiş olacağız. Orman ürünleri fabrikamız enerji santralimizden daha önce devreye alınmış oldu. Yaklaşık 9 aydır faaliyette. Düzce’de istihdam sağlamaya da devam edeceğiz. Yatırımlarımızı hızlandırıp artırma çabasındayız".



Salkım Orman Ürünleri

Masif ahşap üretimi ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Salkım Orman Ürünleri, hem yurt içi hem de yurt dışına ihracat yapıyor. Türkiye'deki mağazalarımızın yanı sıra büyük yapı marketleri ile Romanya, Fas ve Özbekistan'da da satış noktaları bulunan fabrika, sıfır atık anlayışıyla kendi enerjisini üretiyor.

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