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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliği sıkıntıları beraberinde getiriyor

İHA

İklim değişikliği sıkıntıları beraberinde getiriyor

– İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin; ekonomik kayıplara, gıda fiyatlarında artışa ve su sıkıntılarına sebebiyet verdiğini dile getirerek, “Ülkemiz için de en önemli beka sorunu” dedi.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin düzenlediği konferanslar serisinin 55. sayısında “İklim Değişikliği ve Ekosistemler” konusu, çevrim içi programda ele alındı.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın yönetimindeki programda, “İklim Değişikliği ve Ekosistemler” başlıklı bir sunum gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin, ormanların ve ekosistemlerin giderek önem kazandığını ifade etti. Glasgow’da düzenlenen 26. Taraflar Konferansı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konferansın 27 yıldır gerçekleştirildiğini ve organizasyona sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektör temsilcilerinin katıldığını sözlerine ekledi.
2030 yılına kadar sera gazının yüzde 50 azaltılmasının planlandığını söyleyen Pro. Dr. Tolunay, sürenin git gide kısaldığı için kalıcı politikaların önem kazandığına işaret etti. Ormansızlaşmanın durdurulamadığını ve tropikal bölgelerde ormanların yok olduğunu belirten Prof. Dr. Doğanay Tolunay, buzullar eridiği için deniz suyunda yükselmeler yaşandığını ifade etti. İklim değişikliğinin; ekonomik kayıplara, gıda fiyatlarında artışa ve su sıkıntılarına sebebiyet verdiğini dile getiren Tolunay, Ülkemiz için de en önemli beka sorunu olduğuna dikkat çekti.
Sunumunda; sanayi devriminden günümüze sıcaklık artışı, atmosferin sera etkisi, yıllık sera gazı salınımları gibi konularda faydalı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

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