Atıl bina, kitap-kafe olarak hizmet verecek Millet kütüphanesi, millet bahçesi ile bütünleşecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle eski Kaymakamlık lojmanı kütüphaneye dönüştürülüyor. Millet Bahçesinin hemen yanında bulunan, kitapkafe dönüştürülecek olan yapının tadilatına başlandı.

Şehrin değişim ve dönüşüm atağı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile sürüyor. Başkan Özlü’nün, şehre önemli bir eser daha kazandırmak için yaptığı girişimlere bir yenisini daha ekledi. Yıllardır atıl vaziyette bulunan eski Kaymakamlık lojmanı Millet Kütüphanesi olarak kullanıma açılacak.

Bir süre önce Kültür Mahallesinde bulunan eski Kaymakamlık lojman alanının tahsisi alınmış, ardından binanın tadilatı çalışma başlatıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların başladığı millet kütüphanesinin, kente ayrı bir değer katacağını belirterek , “Düzce için çalışmaya devam ediyoruz. Kısa süre önce Millet Bahçemizi coşkulu bir etkinlikle hizmete açmıştık. Halkımızın burayı ne denli sahiplendiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şimdi de millet bahçemizin hemen yanı başındaki eski Kaymakamlık binasını millet kütüphanesine dönüştürüyoruz. Milletin Kütüphanesi, Milletin Bahçesinin hemen bitişiğinde yerini almış olacak” dedi.



"Düzce önemli bir eser daha kazanacak"

Eğitim noktasında adım atmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Özlü, “İkili eğitimi sonlandırma konusunda şehir içindeki okullarımızın şehir dışına taşınmasını sağlayacak projelerimizin üzerinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, sağlıklı ve nezih bir ortamda eğitim almaları birinci önceliğimiz. Millet Kütüphanesi de Düzce’ye kazandıracağımız önemli bir eser olacak. Hem öğrenciler hem vatandaşların kullanımına sunulacak şekilde dizayn edilecek. Restorasyonunu kısa sürede tamamlayarak iç kısımların restorasyonuna başlanacak ve kısa süre zarfında halkımızın hizmetine sunulacak” şeklinde konuştu.

Hem bahçesinde hem de binada yapılacak olan tadilatın ardından “Millet Kütüphanesi” vatandaşların keyifli vakit geçirip, kafekütüphane olarak kullanabileceği yeni bir yaşam merkezi haline gelecek.

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