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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp hayvanlar sahiplerine teslim edildi

İHA

Kayıp hayvanlar sahiplerine teslim edildi

– Düzce’nin Konuralp bölgesinde kaybolan 14 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Düzce Hatipli Ketenciler köyünde, 4 ayrı vatandaşa ait 14 büyükbaş hayvan otlandığı esnada kayboldu. Durumu fark eden hayvan sahipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hayvanları 5 kilometre uzaklıktaki Güldere köyü mevki'inde, ormanlık alanda başıboş şekilde buldu. Hayvanların bulunmasının ardından 4 tanesi Hasan Kılıç’a, 6 tanesi Hasan Salihoğlu’na, 2 tanesi Ersin Top’a ve 2 tanesi Zahit Top’a teslim edildi.

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