Askerlere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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– Düzce’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Jandarma personellerine eğitim verildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Düzce’de eğitimler devam ediyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda daha önce verilen eğitime ek olarak askeri personellere de eğitim verildi.

Hizmet Muhafaza Bölük Komutanlığı’nda görevli 29 askere aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda eğitimler verildi.

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