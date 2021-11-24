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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’nin çehresini değiştirecek proje tanıtıldı

İHA

Düzce’nin çehresini değiştirecek proje tanıtıldı

– Düzce eski sanayi sitesi alanına uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi mülk sahiplerine tanıtıldı. Düzce’nin tarihsel ve doğal yapısını yansıtacak projede rezidans ve açık alışveriş merkezi olacak.
Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesinin tanıtımı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mülk sahipleri ve Düzce protokolünün katıldığı toplantıda yüklenici firma yetkilileri projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

“Amaç kalıcı bir eser bırakmak”
Tanıtımda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü amaçlarının mülk sahiplerinin çıkarlarını korumak ve kente kalıcı bir eser bırakmak olduğunu vurgulayarak “Düzce Belediyesi olarak bizim önem verdiğimiz iki konu var. Birincisi Düzce’de kalıcı bir eser olması. Yüklenici firmanın tecrübesiyle bu işi başarıyla yapacağını düşünüyoruz. İkincisi bu bir yatırım. Maliyeti çok yüksek. O bölgede sadece arazi değerli. Bu yapılanmadan mülk sahiplerinin karlı çıkmasını istiyoruz. Mallarının değerini koruması ve değerlenmesini istiyoruz. Bizim Düzce Belediyesi olarak bu işten kazancımız sadece saydığım bu iki madde. Bunun dışında herhangi amaç ve beklentimiz yok” dedi.

“Projeyi çok beğendik”
Son 6 aydır mimari yapı üzerinde çalışıldığına işaret eden Özlü projenin son halini çok beğendiklerini kaydederek “Arkadaşlarımız uzun zamandır çalışıyor. Bunun son 6 ayı da mimari yapılanma üzerine. Arkadaşlarımızın ortak kanaati taslak projenin detaylandırılması oldu. Mimar arkadaşlarımız güzel bir proje hazırlamışlar. Biz projeyi çok beğendik ve mülk sahipleri ile paylaşmak istedik” diye konuştu.

‘Kararınızı hızlı verin’ talebi
Başkan Özlü mülk sahiplerinden kararlarını hızlı bir şekilde vermelerini isteyerek “Burada modern bir yöntem uyguluyoruz. Mülk sahipleri ile yatırımcı arasında bir uzlaşma firmamız var. Uzlaşmacılarımız mülk sahipleri ile tek tek görüşecek. Projenin bir yatırım maliyeti var. Fiyatlar her gün değişiyor. Yatırım maliyeti konusunda uzlaşmacılar görüşmeler esnasında mülk sahiplerine bilgi verecek. Projenin Düzce’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu işlerde biraz hızlı davranmamız gerektiğine inanıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Uzlaşma ofisinde aktif bir yönetim sergileyeceğiz. Mülk sahiplerinin de bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz. Düzce’miz çok güzel bir eser kazanacak” şeklinde açıklama yaptı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün konuşmasının ardından yüklenici firma yetkililerin yaptığı proje tanıtımı sonrası mülk sahiplerinin soruları yanıtlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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