Başkan Özlü mezun olduğu okula gitti Özlü öğretmen ve öğrencileri unutmadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Öğretmenler günü sebebiyle okuduğu Çilimli Topçular İlkokulunu ziyaret ederek eğitimcilerin gününü kutladı. Bu anlamlı günde öğretmenleri yalnız bırakmayan Başkan Özlü, hem öğretmenlere hem de öğrencilere hediye verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 47 yıl önce öğrencilik hayatının başladığı Çilimli Topçular İlkokulu’nu ziyaret ederek anılarını tazeledi. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ve Okul Müdürü Mesut Peten tarafından karşılanan Özlü, ardından öğretmenler odasını ziyaret etti. Başkan Özlü öğretmenlerin gününü kutlayıp eğitimcilere hediyeler takdim etti.

Başkan Özlü, “Çilimli Topçular İlkokulu benim okuduğum çok değerli bir okulumuzdur. Bu anlamlı günde bu okulda olmak benim için ayrı bir önem taşıyor. Okulun ismi aynı ancak ben eski binada okumuştum. İlkokulda öğretmenlik üzerine bir kompozisyon yazmıştım. Eğer Makine Mühendisi olmasaydım Tarih Öğretmeni olurdum. Ben de bir yönetici, bir baba olarak çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz her şeyin en güzeline ve iyisine layıklar. Sizler bu anlamlı gününü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Özlü, öğrencilerle sohbet ederken bir yandan da öğrencilere denge oyunu hediye takdim etti. Fen bilgisi dersine giren Özlü, öğrencilerin deneylerine yardım etti.



Kütüphane çalışması yapılacak

Başkan Özlü, Kütüphanesi bulunmayan Çilimli Topçular İlk ve Ortaokulu için çalışma yapılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü ile bir araya gelen Başkan Özlü, okulun bahçesine çok amaçlı bir kütüphane yapılmasını için çalışma başlatılmasını istedi. Özlü, belediye olarak kütüphane çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mezun olduğu okul ziyaretinin ardından Çilimli Anadolu Lisesi’ne geçerek okulun öğretmenleri ile bir araya geldi. Öğretmenler gününde hoş sohbet halinde geçen ziyarette Başkan Özlü, öğretmenlerin talep ve isteklerini de not etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.