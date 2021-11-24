Öğrenciler Düzce Üniversitesi gönüllüsü oldu

Üniversiteşehir bütünleşmesini ve halkın Düzce Üniversitesi’ni daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla her ay bir gün düzenlenen "Açık Kampüs" uygulaması kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Nagehan Kutlu Beyhan ve Semra Bayram rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ne konuk olan öğrenciler ilk olarak Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni ziyaret etti. Fakültenin bölümleri, eğitimöğretim faaliyetleri, etkinlikleri ve istihdam olanakları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merak ettikleri ve sormak istedikleri soruların cevaplarına ulaştı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ardından yüzme havuzu, stadyum, tenis kortları ve fitness salonu gibi modern sportif ve sosyal tesisleri ziyaret eden konuk öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin canlı ve renkli kampüs yaşamını yakında görme imkanı elde ederek üniversite sınavı öncesinde önemli deneyimler kazandı.

Son olarak Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ile bir araya gelen öğrenciler, memnuniyetlerini ifade ederek kendilerine bu fırsatı sağlayan Düzce Üniversitesi’ne teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Açık Kampüs Diploması takdim edilen Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, fahri Düzce Üniversitesi gönüllüsü oldu.

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