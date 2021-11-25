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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgili “Orman yangınları kaçınılmaz oldu”

İHA

Bilgili “Orman yangınları kaçınılmaz oldu”

– Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, yangınlara müdahalenin, yangın başlangıcından itibaren 15 dakika içerisinde olması gerektiğini, bu zamanın aşılması durumunda ise yangını söndürmenin imkansız olma noktasına geldiğini söyledi.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hayata geçirdiği, Orman Fakültesi Konferanslar Serisi’nin 56. sayısında “İklim Değişikliği ve Orman Yangınları” konusu ele alındı. Çevrim içi olarak düzenlenen ve moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın’ın yaptığı etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliğini, ağırlıklı olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla, küresel sıcaklığın yükselmesi ve ortalama iklim değerlerinin değişmesi şeklinde tanımladı. İklim değişikliğinin artık görmezden gelinemeyecek “acil durum” halini almasının ise iklim krizi adını aldığını ifade eden Bilgili, iklim değerlerinin, hava hallerinin olağan dışı olması ve çok sık tekrarlanmasının da iklim krizi olarak adlandırıldığını söyledi.
Yangın rejiminin birçok orman ekosisteminin; yapı, kompozisyon ve süreçlerin şekillenmesine katkıda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgili, yangının sıklığı, yangın şiddeti, yanıcı madde tüketimi ve yangın mevsimi gibi ifadelerin yangın rejimi durumlarını anlattığını kaydetti.

“Her yıl binlerce hektar verimli toprak zarar görüyor”
Orman yangınlarının yaklaşık 400 milyon yıl süresince hüküm sürdüğünün altını çizen Ertuğrul Bilgili, “Bugünde yangın Tazmanya’dan Arktik kesime kadar geniş bir alanda varlığını devam ettirmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yangın, ekosistemleri ve bitki türlerini etkiler. Bu nedenle, yangından etkilenen ekosistemlerde, tür adaptasyonların ve ekosistem dinamiklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Orman yangınları, yangına bağımlı ekosistemlerde ekolojik dengenin sağlanması ve birçok ekosistemin varlığını sürdürebilmesinde önemli bir faktördür. Ancak gerçekleşen yangınlar her yıl dünya genelinde binlerce hektar verimli orman alanının zarar görmesine ve ormana dayalı birçok ürün ve hizmetlerden yeterince yararlanılamamasına sebep olmaktadır" dedi.

“Yangın kaçınılmaz oldu”
Yangın rejiminin tüm bileşenleri ile hava halleri ve iklim parametreleri arasında sıkı bir ilişki olduğunu vurgulayan Bilgili, yakın zamanda Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan orman yangınlarının nedenlerine de değindi. Akdeniz Bölgesi’nde yangınların başlamasından önce ülkemizin kuzeyinde şiddetli yağış ve sel olaylarının olduğunu hatırlatan Bilgili, oluşan bu hava olayları sonucunda; havaların soğuduğunu ve havadaki nemin azaldığını ifade etti. Daha sonra soğuk ve kuru havanın güneye inmesi sonucunda, zaten sıcak olan havanın nemini de azalttığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, bu sonuçlar karşısında yangının da kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Yangınlara müdahalenin, yangın başlangıcından itibaren 15 dakika içerisinde olması gerektiğini dile getiren Bilgili, bu zamanın aşılması durumunda ise yangını söndürmenin imkansız olma noktasına geldiğini ifade etti. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, kendisine bu fırsatı verenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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