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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiye fındıkta budama eğitimi verildi

İHA

Çiftçiye fındıkta budama eğitimi verildi

Düzce Üniversitesi ve bir özel firma tarafından hayata geçirilen proje ile fındık üreticilerine yönelik bir dizi budama eğitimleri gerçekleştirildi.
Pandemi koşullarında gerçekleştirilen eğitime, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Ünver ile Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Altın katıldı. Doç. Dr. Hülya Ünver, fındıkta budamanın önemi, verim üzerine etkisi, budamada yapılan yanlışlar ve doğru budama yöntemleri ile ilgili üreticilere bilgiler verdi.
Budamanın, dikimle başlayan ve ağacın ekonomik ömrünün tamamlanmasına kadar devam eden en önemli kültürel uygulamalardan biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ünver, budama ile meyve kalitesi ve verimde artışın yanı sıra ağaçların daha uzun süre verim çağında kalmasının da mümkün olacağına dikkat çekti. Fındık bahçesinde ocaklar arası mesafenin en az 4 metre ve ocaktaki dal sayısının 56 adet olması gerektiğini belirten Ünver, “Sık aralıklarla dikilmiş ve ocaktaki dal sayısının fazla olduğu bahçelerden yüksek verim ve kaliteli ürün almak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

'Fındık dalları ne kadar güneş alırsa o kadar iyi olur'
Eğitimde; budamanın doğru zamanda yapılması, dalların kesilmesi sırasında diğer dalların yaralanmamasına özen gösterilmesi, budama sırasında tozlayıcı çeşitlerin kesilmemesi, ocaklarda kurumuş, kırılmış, hastalıklı dal olmaması ve budama artıklarının bahçe içinde bırakılmamasına dikkat edilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Fındıkta verimin dal üzerindeki yıllık sürgün sayısı ve sürgün uzunluğu ile ilişkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hülya Ünver; fındık dallarının ne kadar çok güneş alırsa, yıllık sürgünlerin de o kadar uzun ve fazla olacağının, budama ile fazla dallar çıkartılarak iyi bir güneşlenme sağlanacağının ve böylece verimde artış elde edileceğinin altını çizdi.
Bahçe Bitkileri Bölümü olarak bölgede fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların çözümüne ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, dört yıl önce çeşitlerin ıslahına yönelik olarak başladıkları “Fındık Klon Seleksiyonu” çalışmasının bu yıl tamamlandığını ve yöreye adapte olmuş yüksek verimli fındık çeşitlerinin elde edildiğini belirterek, sonraki süreçte ise elde edilen bu yüksek verimli çeşitlerle bahçelerin yenilenmesini üreticilere tavsiye edeceklerini sözlerine ekledi.

3 merkezde yapıldı
Merkeze bağlı Aydınpınar, Yığılca ve Cumayeri ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimde teorik bilgilerin ardından üreticilerle birlikte budama yapıldı.
Eğitime katılan Düzce Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Altın ise üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele konusundaki sorularını yanıtladı. Budama araçlarının dezenfeksiyonunun önemine değinen Arş. Gör. İrem Altın; budamada kullanılan makaslar, testereler gibi aletlerin bir bahçeden diğerine geçerken veya hastalıklı olduğundan şüphelendiğimiz ağaçların budanmasından sonra temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu amaçla budama araçlarının yüzde 20 çamaşır suyu + yüzde 80 su ile hazırlanan solüsyon içerisine batırılması tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca hasat sonrası yapılması gereken işlemlerden de bahsedilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği, fındık bahçelerinde toprak örneği alma, gübreleme ve yeni dikim uygulamaları konularında da önemli bilgiler paylaşıldı.

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