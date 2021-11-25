Öğretmenler gününe özel konser

Düzce Üniversitesi, geleceğimizin teminatı gençlerin yetiştirilmesinde büyük emekleri olan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel konser düzenledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya ile Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından organize edilen ve Cumhuriyet Konferans Salonu’nda TRT Sanatçısı Ayşe Taş ve müzisyen ekibi tarafından icra edilen konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler katıldı.

İkrami Özturan’ın sunuculuğuyla başlayan ve Prof. Dr. Murat Kaya'nın hayat hikayesinin yer aldığı kısa film gösterimi ile devam eden programın ilk bölümünde söz ve besteleri Prof. Dr. Murat Kaya'ya ait olan eserler Ayşe Taş tarafından seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde yine birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendiren konuk sanatçı, dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Müzikle dolu bir sonbahar akşamı yaşayan öğretmenler, bu anlamlı günde keyifli ve güzel anlara şahitlik etti. Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sanatçı Ayşe Taş'a ve müzisyen ekibine teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

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