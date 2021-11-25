Hem kullanışlı olacak, hem göze hitap edecek

Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması adına il genelinde gerçekleştirdiği kavşak uygulaması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akınlar mahallesindeki kavşak yapımı gerçekleştiriyor.

Trafiğin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekipleri, Akınlar Mahallesi’nde de kavşak uygulaması gerçekleştiriyor. Ruhi Kurnaz Caddesi ve Servet Bucurgat Caddesinin kesiştiği noktada kavşak çalışması yürüten ekipler, peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme levhalama çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Akınlar, Sarayyeri ve Körpeşler Mahallelerinin geçiş noktası haline gelen ve nüfusun da artması ile birlikte ortaya çıkan trafik sorununu kavşak ile çözmek için harekete geçen ekipler, bölgenin estetik görünmesini de sağlayacak.

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