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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten uyuşturucu operasyonu

İHA

Polisten uyuşturucu operasyonu

– Düzce’de polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılırken, şahıslardan 8 parça halinde 12 gram metamfetamin, 4 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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