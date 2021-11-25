Polisten uyuşturucu operasyonu

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– Düzce’de polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılırken, şahıslardan 8 parça halinde 12 gram metamfetamin, 4 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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