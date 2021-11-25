Cumayeri Belediyesi'nden asfalt atağı

Cumayeri Belediyesi ilçede yeni açılan yollar başta olmak üzere ara sokaklar ve caddelerde asfalt hamlesi başlattı. Yapılan çalışmalarla birlikte bu yıl için 4 bin 500 metrelik asfalt tamamlanmış olacak.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, göreve gelirken ilçe halkına verdiği "Daha yaşanabilir Cumayeri" sözünü yerine getirmek için bu yıl asfalt hamlesi başlattı. Özellikle ilçenin giriş ve çıkışları ile bağlantı yollarında ulaşımın rahat sağlanması için başlatılan asfalt çalışmaları aynı zamanda şehir içinde ki caddeler ile ara yollarda da devam etti.

Son olarak Kuzey Çevre Yolu, Şehit Nusret Akar Caddesinde yarım kalan 320 metrelik yolun asfaltlanmasına başlandı. Bu alanda ise bin 150 metrelik sıcak asfalt işi tamamlanmış olacak.

Çevre yolu asfaltının tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde bu yıl toplamda 4 bin 500 metrelik sıcak asfalt hizmete sunulacak.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu yaptığı açıklamada "İlçemizde sosyal projelerin yanında en önemli görevimiz olan asfalt çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. Bir yandan Hilal Tepe mesire alanında çalışmalarımız devam ederken bir yandan ilçemize ulaşımın rahat sağlanması için asfaltımızı döküyoruz. Bu yıl içerisinde hedeflediğimiz 4 bin 500 metrelik sıcak asfalt döküm işini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi Cumayeri'ni daha yaşanır ve örnek gösterilecek bir ilçe haline getireceğiz. Bunun için ben ve ekip arkadaşlarım gecegündüz demeden çalışıyor. Öncelikle bize güvenerek yetki veren Cumayeri halkı olmak üzere ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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