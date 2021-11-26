Belediye personeline KADES eğitimi

Düzce Belediyesi Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Jandarma ile birlikte hareket ederek personele, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen "Kadın Acil Destek Uygulaması" (KADES) eğitimi verdi.

Düzce Belediyesi, bünyesinde bulunan kadın personele yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek için hayata geçirilen KADES uygulaması Düzce Belediyesi personeline tanıtıldı. Kültür İşleri Müdürlüğü ve BELMEK kursiyerleriyle başlayan KADES eğitimi daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeline de verildi. Jandarma ekipleri, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda neler yapabileceğini örnekleriyle anlattı.

Düzce Belediyesinin görünen yüzlerinden olan ve vatandaşların içinde her zaman var olan iki müdürlük personeli, Kadın Acil Destek Uygulamasını ziyaret ettikleri evlerde de anlatarak kadınların daha çok bilinçlenmesi sağlanacak.

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